DRFA prende suspeitos de integrar milícia em casa em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio

Os agentes apreenderam uma pistola e um revólver, além de grande quantidade de material tático utilizado pelo grupo

Os seis suspeitos de integrar uma milícia que atua na região da Boiúna, Taquara, Zona Oeste do Rio, foram capturados nesta sexta-feira (18) por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). A Polícia Civil informou que o grupo é ligado à maior milícia que age na mesma região, em Jacarepaguá.

Ainda segundo a polícia, a equipe de investigação efetuou a prisão em flagrante e identificou, durante a operação, que a casa estava sendo usada como base da quadrilha.

No interior da casa onde o bando foi preso, os agentes recuperaram dois veículos roubados e clonados. Também foram apreendidos uma pistola e um revólver, além de grande quantidade de material tático utilizado pelo grupo paramilitar.

A Polícia Civil afirma que, de acordo com as investigações, o bando pratica diversos crimes na região, como extorsões, homicídios, parcelamento irregular do solo urbano e exploração ilegal da venda de água, gás e de prestação de serviços de internet.