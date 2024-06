Duas pessoas morrem em tiroteio na Linha Amarela durante uma tentativa de assalto

Confronto aconteceu quando PM reagiu à ação de criminosos que pretendiam roubar moto. Vítimas estavam em ponto de ônibus

Duas pessoas morreram baleados nesta terça-feira (18), durante tentativa de assalto na Linha Amarela, entre as saídas 6 e 7, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, no sentido Barra da Tijuca. Criminosos tentaram roubar um casal que estava em uma moto. Uma viatura da Polícia Militar flagrou a ação e houve tiroteio. Pessoas que estavam no ponto de ônibus e no coletivo ficaram na linha de tiro.

Os disparos realizados durante o confronto acertaram Deborah Vilas Boas da Silva, de 27 anos, na testa, e José Carlos Miranda, de 64 anos. Ambos morreram no local.

A Polícia Militar afirmou que os bandidos foram os responsáveis pelos tiros na direção do ponto de ônibus onde estavam as vítimas.

De acordo com familiares, Deborah estava em um ponto de ônibus na saída 6 da Linha Amarela, em Higienópolis, quando criminosos tentaram roubar uma moto e se depararam com policiais do 22ºBPM (Maré). Ela trabalhava como faturista na área de saúde em uma empresa do bairro e tinha acordado por volta das 3h para chegar no local.

A família de Deborah esteve no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, na manhã desta terça-feira (18), para reconhecer e liberar seu corpo. O tio do marido da vítima, Waldir Souza, lamentou a violência no estado.

“Um amor de menina, 27 anos, uma filha de sete meses, saindo de casa para trabalhar, e aí de repente um tiroteio no meio da rua. A gente não pode mais andar no Rio de Janeiro, a gente sai e não sabe se vai voltar.

Muito abalado

O marido da Deborah, que deixa uma bebê de sete meses, esteve no local do crime e de lá foi direto para o Instituto Médico Legal (IML), na Avenida Francisco Bicalho, no Centro, cuidar da liberação do corpo, que será sepultado hoje (19) no Cemitério Jardim da Saudade, em Suacap. Muito abalado e chorando, Wallace Souza era amparado o tempo todo por familiares e não quis falar com a imprensa.

Câmera registra toda ação

Uma câmera de segurança gravou o exato momento em que criminosos e um policial militar entram em confronto após a tentativa de assalto. A gravação mostra os criminosos chegando em um carro e abordando duas pessoas em uma moto na saída 7 da Linha Amarela.

Em seguida, os suspeitos descem do veículo e rendem as vítimas. Logo depois, um PM aparece, saca sua arma e atira contra os marginais, dando início a um confronto. Alguns suspeitos conseguem fugir, mas um deles é baleado. Tudo acontece em menos de um minuto.

Alexsandro de Andrade Venâncio, de 24 anos, suspeito ferido na troca de tiros, contou a policiais que estava na companhia de outros três criminosos conhecidos como MD, Coroa e Diretor. Um deles seria morador da comunidade do Arará, em Benfica, também na Zona Norte do Rio. A Polícia Civil busca pelo grupo.

O criminoso, que revelou ser da Mangueira, ainda na Zona Norte, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ele segue internado na unidade sob custódia com quadro de saúde estável. Junto com o suspeito foram apreendidas duas pistolas.

O homem cumpria pena de um ano e oito meses, em regime aberto, por tráfico de drogas. Ele foi condenado em outubro de 2022 pelo crime e sua pena era consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos ou outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais.

As mortes estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A especializada busca pelas identificações e pelo paradeiro dos suspeitos que fugiram do local logo após a troca de tiros.