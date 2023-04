Dudu Nobre é a atração principal do aniversário do Shopping Nova Iguaçu

A programação comemorativa acontece entre os dias 28 e 30 de abril, com entrada gratuita

O Shopping Nova Iguaçu completa sete anos em abril e para celebrar a data uma programação especial e gratuita foi preparada no palco da praça de alimentação. No dia 28 (sexta-feira), o samba toma conta das comemorações. Thiago Castellan abre as festividades às 16h e, às 19h, Dudu Nobre passa a comandar o palco com o melhor do samba carioca.

A programação segue no sábado, com o teatro infantil, às 16h. A criançada vai poder se divertir com o Super Laranja, mascote do Shopping Nova Iguaçu, que é a estrela do espetáculo “Super Laranja contra o Capitão Sujão”. No domingo, é a vez da cantora Gi Braz subir ao palco do Shopping Nova Iguaçu, às 18h, tocando vários ritmos da MPB e hits internacionais, que prometem animar o público.

“Preparamos essa programação com muito carinho para as famílias da Baixada Fluminense. Será um evento de qualidade, para agradar todos os públicos e para que todos possam festejar conosco esses sete anos de sucesso do Shopping Nova Iguaçu”, afirma o superintendente Carlos Martins.

Presente para os clientes

E no dia do aniversário, na sexta-feira (28), quem passar pelo Shopping Nova Iguaçu vai ser presentado com um mimo. A ação, definida como encantamento, contará com a distribuição de bem-vividos durante o horário de funcionamento, enquanto durarem os estoques. E quem quiser aproveitar ainda mais o fim de semana, poderá contar com os restaurantes do Baixo Pedreira, que funcionam todos os dias, das 12h às 23h.

SERVIÇO – Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu – RJ

Dia: 28 de abril de 2023 (sexta-feira)

– 16h: Thiago Castellan

– 19h30: Dudu Nobre

Dia: 29 de abril de 2023 (sábado)

-Teatro: Super Laranja Contra o Capitão Sujão

Dia: 30 de abril de 2023 (domingo)

– 18h: Gi Braz