Dupla acusada de matar fã de Taylor Swift tem prisão preventiva decretada

Os dois homens acusados de assassinar com uma facada Gabriel Mongenot

Santana Milhomem Santos, de 25 anos, fã da cantora Taylor Swift, em Copacabana,

na Zona Sul do Rio, na madrugada de domingo (19), tiveram a prisão em flagrante

convertida em preventiva. Anderson Henrique Brandão e Jonathan Batista Barbosa

passaram por uma audiência de custódia nesta terça-feira (21), na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte.

De acordo com as testemunhas, Gabriel foi vítima de um latrocínio, que é roubo

seguido de morte. A prima do jovem contou que ele estava muito cansado e dormia

na areia da praia de Copacabana quando foi surpreendido pelos assaltantes.

“O assaltante se exaltou pedindo as coisas e o Gabriel estava cochilando na hora.

Ele levantou na gritaria, então para o assaltante ele reagiu, mas na verdade ele

levantou na correria assustado e foi ferido. Além da tristeza a gente sente uma

revolta. Eu vim pra passear, me divertir e eu estou levando ele morto para casa”,

disse.

O principal suspeito de matar o estudante é Jonathan Barbosa, que já tinha sido

preso na última quinta-feira (16) pelo furto de 80 barras de chocolate e solto em

audiência de custódia cerca de 12 horas antes do assassinato. Ele foi detido

novamente na tarde de domingo (19), nas proximidades da Lapa. O preso possui 10

anotações criminais, entre elas ofensa, roubo, furto e homicídio.

O outro suspeito Anderson Brandão, que confessou ter participado do assassinato e

chegou a ser reconhecido por testemunhas, foi capturado horas depois da ação no

mesmo bairro onde o crime aconteceu. Ele tem 14 passagens e já foi abordado 56

vezes pela polícia.

Um terceiro suspeito, identificado como Alan Ananias Cavalcante, havia sido detido,

mas foi solto por falta de provas. A polícia informou que não tem indícios de que ele

matou ou participou do roubo.

Durante a audiência, foi revelado que Gabriel e mais quatro amigos estavam na

Praia de Copacabana, na altura do Posto 3, onde permaneceram próximo ao mar

conversando. O grupo foi abordado pela dupla, que os pediu cigarro e, como foi

negado, eles se dirigiram até um outro grupo maior que estava próximo, mas que

imediatamente deixou o local por ter desconfiado da intenção dos dois.

Anderson e Jonathan, então, abordaram novamente o primeiro grupo e anunciaram

o roubo, recolhendo alguns pertences. Segundo os amigos de Gabriel, no momento,

ele estava deitado, dormindo, teria se assustado com a abordagem e reagido,

sendo esfaqueado em seguida. Os indiciados foram presos pouco depois.

Decisão do juiz

Para o juiz Rafael de Almeida Rezende, a segregação cautelar é necessária para a

garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei

penal.

Gabriel era estudante de Engenharia Aeroespacial pela Universidade Federal de

Minas Gerais (UFMG), mas nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Ele estava no Rio para assistir as apresentações da cantora norte-americana, que

acontecem no Estádio Nilton Santos, O Engenhão, na Zona Norte.