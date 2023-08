Dupla afinada no discurso, mas de olho em ‘negociatas políticas’

Carlinhos BHN e Felipinho Ravis tiveram fraca atuação como vereadores iguaçuanos. Ainda assim, chegaram ao Legislativo estadual

Alcançar a vitória através das urnas parece ser mais fácil que arregaçar as mangas

e trabalhar para corresponder aos milhares de votos recebidos do eleitorado. Essa

afirmativa pode ser aplicada a dois políticos iguaçuanos eleitos em 2022 para a

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Alçados ao status de deputado estadual, Carlos Alberto Ribeiro da Silva, o Carlinhos

BNH, do PP (42,8 mil votos) e Felipe Rangel Garcia, o Felipinho Ravis (SDD), eleito

com 47.105 votos, demonstram estar afinados com o discurso político. Entretanto,

têm demonstrado fraco compromisso com projetos voltados à população. Como

vereadores, pouco trabalharam para merecer a confiança do eleitorado e cumprir as

promessas de campanha. Mas como conseguiram chegar ao Legislativo estadual?

Provavelmente, não foi por méritos próprios, mas ficaram à sombra de políticos com força e popularidade suficientes para garimpar votos até para ‘defuntos’.

‘Raposas’ atrás de cargos

Pelo andar da carruagem, os dois parlamentares estariam colocando projetos

voltados para a população em segundo plano, priorizando interesses próprios. Em

jogo, o comando de órgãos cobiçados por políticos da Alerj dentro dos seus

respectivos redutos eleitorais.

É o caso do Detran.RJ, usado como loteamento de cargos por parlamentares

interesseiros e espertos, como raposas’, em fazer acordos como moeda de troca.

Outro exemplo é a UPA 24h, no bairro Botafogo, em Nova Iguaçu, na Baixada

Fluminense. O comando da unidade de pronto atendimento estaria nas mãos de um

grupo político do qual faria parte Carlinhos BNH.

Dessa forma, a intenção em se dar bem politicamente é mais transparente do que o

compromisso de assumir o papel como representantes do povo. Em 2024, haverá

eleições municipais; e mais uma vez, políticos ardilosos vão usar de estratégia e

influência para apoiar possíveis ‘protegidos’ em troca de acordos políticos que todo

mundo está cansado de saber do que se trata.

Cabe ao eleitor ficar atento para não cair em mais uma lábia de políticos que, após

serem eleitos, se instalam numa zona de conforto onde não há espaço para a

população.