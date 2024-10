Dupla de ladrões é baleada em confronto com PMs após assalto a ônibus na Brasil

Motorista do coletivo da viação Tinguá, que saiu da Baixada Flumunense, sinalizou para viatura quando passava próximo à Linha Amarela

Dois criminosos foram baleados, na manhã desta quarta-feira (9), após troca de tiros com policiais militares na Avenida Brasil, altura de Irajá, na Zona Norte do Rio. Os ladrões tentaram assaltar passageiros que estavam dentro de dois ônibus da viação Tinguá, que sairam da Baixada Fluminense e seguiam em direção ao Centro do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos entraram no primeiro coletivo e anunciaram o assalto próximo a Linha Amarela. Em seguida, desceram e invadiram o segundo ônibus. O motorista viu uma viatura e sinalizou para os PMs do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).

Segundo a corporação, houve troca de tiros e a dupla foi atingida na perna. Com eles, os agentes apreenderam um revólver. Os policiais encaminharam os criminosos para o hospital, onde estão sob custódia.

Os passageiros seguiram para a 22ª DP (Penha) para prestar depoimento.

Cordão e a pulseira levados

Uma das vítimas dos assaltantes foi a advogada Thaynara de Arruda, que teve o cordão e a pulseira levados. Ela conseguiu esconder a bolsa e o celular. “Quando eu vi que eles estavam entrando, eu escondi o celular e coloquei a bolsa embaixo do banco. Eles vieram recolhendo de todo mundo e pediram o meu e eu disse que tinha sido assaltada no dia anterior”, explicou.

Um dos assaltantes retornou até ela, passando as mãos pelo seu corpo em busca do aparelho, chegando a colocar a mão dentro do sutiã da vítima. A advogada relatou o episódio, destacando o momento de extrema vulnerabilidade e o medo que sentiu durante a ação. “É uma situação ruim passar por um assalto, mas o que pesou mais foi o assédio em si, essa passagem de mão em mim, eu me senti violada”, contou.

Coletivo sequestrado

Na última sexta-feira (4), passageiros de um ônibus da Viação Fagundes, que fazia a linha 1721D (Alcântara x Candelária), foram sequestrados e assaltados por três criminosos armados, por volta das 20h, no Centro do Rio. O modus operandi dos bandidos foi semelhante ao usado em assalto a ônibus ocorrido um dia antes, na Avenida Brasil.