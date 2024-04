Dupla do tráfico é presa em praça do Centro de Nova Iguaçu

Os PMs apreenderam armas e drogas com os suspeitos/Divulgação/PM

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam dois suspeitos de ligação com o tráfico de drogas, na noite da última terça-feira (16), na região central de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com o comando da corporação, uma equipe de agentes do RAS (Regime Adicional de Serviço) Moto Patrulha (MPtr) realizavam policiamento no entorno da Praça Santos Dumont), na Avenida Getúlio de Moura, quando realizaram a abordagem em dois suspeitos que transportavam mochilas.

Com a dupla os policiais apreenderam uma pistola Sarsilmaz, dois carregadores, 26 munições de 9mm, duas facas, 295 pinos de cocaína, 133 pedras de crack, 127 trouxinhas de maconha, 13 skank, 01 chave de fenda. O material estava em duas mochilas.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 52ª Delegacia de Polícia (Nova Iguaçu). Os criminosos vão responder por associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.