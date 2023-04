Dupla é fuzilada em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio 

Testemunhas afirmam que a dupla fazia cobranças para uma milícia quando foi atacada

Dois homens foram assassinados a tiros, na última quarta-feira (19), na Estrada da Cachamorra, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

De acordo com os moradores locais, a dupla trabalhava para uma das milícias que atuam na região de Guaratiba e Campo Grande desempenhando a função de cobranças de valores. Ainda segundo os relatos, eles teriam sido mortos por um grupo paramilitar rival.

De acordo com a Polícia Militar, o local foi preservado por agentes do 27º BPM (Santa Cruz) para a realização da perícia pela DHC.