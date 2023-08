Dupla é presa após ser flagrada com drogas em carrinho de bebê no RJ

Policiais militares do 29º BPM (Itaperuna) flagraram uma cena atípica durante uma festa, no município de Cardoso Moreira, no interior do estado do Rio. Um grupo foi abordado transportando sacolés de cocaína dentro de um carrinho de bebê.

Na ação, dois homens foram presos e um menor de idade apreendido.

De acordo com a corporação, a guarnição contou com “informações privilegiadas” de três agentes que informaram que suspeitos faziam tráfico de drogas numa festa no bairro de Cachoeiro, em Cardoso Moreira. O trio ainda usava um “carrinho de criança para facilitar as vendas”, relata a dinâmica do registro de ocorrência.

Dezenas de sacolés de pó branco foram recolhidos, e a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística Carlos Eboli confirmou que se tratava de cocaína.

As drogas, no entanto, segundo o grupo abordado, pertenceriam a um homem identificado como Marlon Souza de Jesus, que se apresentou “por livre e espontânea vontade” à polícia duas horas após a abordagem dos outros suspeitos.

O seu relato aos policiais, segundo o boletim de ocorrência, foi de que era “dono de todos os entorpecentes arrecadados na ocorrência”, o que motivou sua autuação pelo artigo 33 da Lei 11.343/2006, que cita como crime a venda de drogas.

A dupla detida foi encaminhada à 148ª DP (Italva) e presa em flagrante por tráfico de drogas.