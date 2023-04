Dupla é presa por furto de barras de cobre na Zona Norte do Rio

O cobre furtado seria vendido na comunidade do Jacaré

Agentes de Segurança Presente do Méier prenderam, no último sábado (22), dois homens que estavam furtando barras de cobre da linha férrea, na Rua Arquias Cordeiro, na Zona Norte. A ação ocorreu após denúncias de funcionários da SuperVia.

De acordo com os agentes, ao questionarem os suspeitos sobre o que fariam com o material eles responderam que venderiam na comunidade do Jacaré por aproximadamente R$ 3 mil. Segundo

investigações, os homens já furtaram o mesmo material outras vezes.

Todos foram encaminhados para a 26ª DP (Todos os Santos), onde foi constatado que um deles tinha um

mandado de prisão por roubo e furto.