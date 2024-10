Dupla é presa por tráfico de drogas em Rio das Ostras, na Região dos Lagos do RJ

Material apreendido pela PM durante operação

Policiais da 3ª Companhia em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, interceptaram uma motocicleta vermelha Honda CG 125 Fan, placa KVK-5922, suspeita de transportar entorpecentes. Os ocupantes da moto foram abordados, e com um deles, identificado como Kauã, os policiais encontraram uma sacola contendo 20 tabletes de maconha, marcados com inscrições de áreas controladas pela facção Comando Vermelho (CV), incluindo “Cpx Costa Rica” e “Cpx Favelinha”.

Além da droga, foram apreendidos 12 isqueiros, oito dichavadores e três celulares. A operação contou com o apoio do Patamo da 3ª Companhia, liderado pelo Sargento Singelo, que auxiliou na condução dos detidos para a 128ª Delegacia de Polícia (DP), onde foram autuados por tráfico de drogas. A polícia reforça a importância da colaboração popular no combate ao crime, incentivando denúncias anônimas.