Dupla roda com arsenal avaliado em mais de R$ 500 mil no estado do RJ

Material seria levado para uma casa na comunidade Parque Estoril, em

São Pedro da Aldeia

Dois homens acusados de atuarem no tráfico de armas e drogas em comunidades

de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, foram presos no último domingo (30)

com arsenal avaliado em mais de R$ 500 mil.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 25º BPM (Cabo Frio) desconfiaram da dupla

que estava em um veículo próximo a um dos acessos da comunidade Parque Estoril.

Durante a abordagem, os suspeitos confessaram ter ligação com o grupo criminoso

que atua no local. Ambos disseram, ainda, que o armamento e as drogas seriam

levadas para uma casa na mesma região.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, um kit roni (kit rajada), cinco pistolas calibre 9 milímetros, onze carregadores de fuzil, onze

carregadores de pistola, cinquenta e quatro munições de fuzil, trezentas e quarenta

e cinco munições de pistola e nove munições de espingarda calibre 12.

Drogas a rodo

Além das munições e dos armamentos, foram encontrados no veículo, 12 kg de

cocaína, 10 kg de maconha, mais de 10 mil pedras de crack e cápsulas de cocaína,

além de 535 buchas de maconha, 36 vidros de lança perfume, 26 vidros de loló, três

capas de colete balístico, seis roupas táticas, cinco coldres de pistola, uma balança

de precisão, um cinto tático, uma câmera e um veículo clonado.

A corporação informou que as apreensões representam um prejuízo de cerca de R$

585 mil ao grupo criminoso que atua na Região dos Lagos. Todo o material foi

encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio), onde o caso foi registrado.