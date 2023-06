Dupla roda por tentar vender moto clonada a policial civil em São Pedro da Aldeia

Sergio Mariano da Fonseca e João Victor Correa foram presos em

flagrante

A Polícia Civil de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, prendeu nesta quarta-feira (14) dois homens em flagrante numa ação contra o comércio ilegal de veículos ‘clonados’. Eles foram identificados como Sergio Mariano da Fonseca e João Victor Correa de Tatagiba Caetano.

Os agentes da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), sob a coordenação do delegado

Milton Siqueira Júnior, receberam informações sobre uma motocicleta

Yamaha/Fazer 250 de cor preta, placa RIQ1J37, sendo anunciada para venda em

uma rede social por um valor muito abaixo do mercado.

A equipe se encontrou com o vendedor, Sergio, e após inspecionar os sinais

identificadores do veículo, constatou que a moto era um clone, tornando-a produto

de um crime.

Sergio estava acompanhado de João Victor, que dirigia um carro, um Fiat Argo cor

prata, de placa RTI1H74, também de origem duvidosa. A placa do veículo não pôde

ser identificada por meio de QR CODE. No entanto, pesquisas realizadas nos

sistemas disponíveis permitiram que os policiais chegassem ao carro original

através da numeração do chassi. Este veículo possuía registro de roubo na 44ª DP

em Inhaúma.

Com a evidência de que os veículos eram clones e, portanto, produtos de crimes, a

dupla foi conduzida à delegacia de São Pedro da Aldeia e os veículos apreendidos.

Milton Siqueira Júnior determinou a prisão em flagrante do condutor da motocicleta por violação do Art. 311 do Código Penal (CP) e o vendedor do carro por crime de receptação, como previsto no Art. 180 §1º do CP.