Duplo homicídio na Boca do Mato, em Cabo Frio, na Região dos Lagos

Dois homens foram executados a tiros na praça do bairro Boca do Mato, em Cabo

Frio, na Região dos Lagos do RJ, na manhã desta quarta-feira (4). As vítimas foram identificadas como Dayv Rodrigues da Silva, de 18 anos, que tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e assalto a mão armada; e Fabrício Cristiano de Souza. Populares disseram que uma terceira pessoa foi atingida pelos disparos.

Testemunhas relataram que por volta das 9h30 da manhã, uma motocicleta

vermelha com dois homens encapuzados surgiu atirando na praça, que estava

repleta de moradores e comerciantes, causando pânico.

As investigações iniciais indicam que as vítimas foram atingidas por mais de 30

tiros. os corpos foram levados para o IML de Cabo Frio.

Ainda de acordo com informações extraoficiais, a motivação do crime seria uma

guerra entre facções criminosas que atuam na região. O caso foi registrado na 126ª

Delegacia de Polícia (126ª DP).