Duque de Caxias recebe 9ª edição do Festival de Cinema da Baixada

O Cine Teatro Oscarito (Rua Santo Elías, 13, Parque Fluminense), em Duque de Caxias, recebe até esta sexta-feira (16) o Festival de Cinema da Baixada Fluminense Ver Cine, que começou na última terça-feira. São 58 produções independentes nacional e internacional, entre curtas-metragens e videoclipes. Mais de 800 produções foram recebidas durante a etapa seletiva do festival, que chega a sua 9ª edição e contará com três sessões especiais com curtas-metragens nacionais para deficientes visuais e auditivos, exibidos em escolas públicas de Duque de Caxias.

Idealizado pela Benguela Produções, a primeira edição do Ver Cine ocorreu em 2013, colocando em foco a produção audiovisual feita na Baixada Fluminense. A ideia surgiu como uma tentativa de inserir a região no circuito brasileiro de festivais, abrindo para os realizadores independentes uma janela que contemplasse a produção nacional em sua ampla diversidade (de gêneros, temáticas, formatos e estéticas). “Grande parte do nosso público tem acesso somente a produções comerciais. Portanto, dar visibilidade à produção audiovisual da Baixada e proporcionar ao público da região a possibilidade de acompanhar o que está sendo feito no país e no mundo em termos de produção independente são os nossos principais objetivos”, diz o, idealizador do evento, Flávio Machado.

Desde então, foram realizadas sete edições consecutivas (de 2013 a 2019) sempre na cidade de Duque de Caxias. Em 2020, por conta da pandemia, a edição foi adiada, voltando a sua programação normal em 2023, na cidade de Japeri. Agora, em 2024 o Ver Cine retorna a sua casa com seu já tradicional formato de programação que contará com quatro mostras competitivas distintas.

Dividida em três categorias

A mostra Panorama Nacional, que contempla filmes do Brasil todo, é dividida em três categorias: Documentário de Curta-Metragem, Curta-Metragem de Ficção e Videoclipes. Entre os selecionados, destaque para os curtas Deixa, de Mariana Jaspe, com Zezé Motta no elenco; Romão, de Clementino Júnior, diretor carioca que já foi vencedor do festival em edições passadas; além do videoclipe Palavras Mágicas, com Emicida e Adriana Calcanhoto, dirigido por Carlon Hardt. “Apesar de ser um festival de cinema, achamos pertinente abrir espaço para os videoclipes, que se tornaram uma importante porta de entrada para os iniciantes no mercado audiovisual. Hoje em dia, essas produções têm uma qualidade muito boa, às vezes, até superior que de um curta”, comenta Flávio.

Como já diz o nome, a mostra Baixada em Foco é dedicada exclusivamente à promoção da produção audiovisual da Baixada Fluminense. Entre os filmes selecionados, destaque para Comida, Diversão e Arte no Açougue, de Ricardo Rodrigues e Wesley Brasil. Ricardo é diretor e poeta, membro da Academia de Letras de São João de Meriti e, paralelamente, tem como negócio um açougue na cidade. Além deste, mais cinco produções completam a mostra: Cabeção, de Sandro Garcia; Como Matar Uma Boneca, de Alek Lean; Medéia, de Otávio Fontes; Minha Vida é Uma Série, de Taisa Alves; e Quem Faz o Rio, de Vitória Dias.

Já a mostra DiVerCine traz curtas-metragens que têm como temática a diversidade sexual e de gênero. Os filmes Gorete Canivete, de Rivanildo Feitosa; Os Finais de Domingos, de Olavo Junior; e Sereia, de Estevan de la Fuente, são alguns dos títulos que estarão na programação junto a outras três produções. “Fiz questão de montar essa mostra pois, além de ser um tema que deve ser constantemente debatido, desde a primeira edição recebemos um grande volume de projetos que falam sobre essas questões. Isso mostra que a arte é um importante canal de diálogo para debater assuntos que estão em voga para a sociedade”, diz Flávio.

Na mostra Panorama Internacional, que passou a integrar a programação do Ver Cine a partir de 2018, o festival homenageia a produção audiovisual de um país escolhido pelo público. Depois de Rússia, França e Itália, este ano é a vez do México, tendo como destaque os curtas Anillo de Bodas, de Ramón Medina; e Bajo Um Mismo Cielo, de Ana Laura Calderón.

Júri formado por mulheres que atuam no cenário cultural da Baixada

Os vencedores das mostras DiVerCine, Panorama Internacional, Baixada em Foco e da categoria Videoclipe (da mostra Panorama Nacional) serão escolhidos por um júri técnico formado por mulheres que atuam no cenário cultural da Baixada Fluminense. Já os filmes das categorias Documentário de Curta-Metragem e Curta-Metragem de Ficção serão premiados pela escolha do júri popular.

Todas as sessões serão gratuitas e a programação poderá ser consultada no site oficial do Ver Cine – www.vecine.com.br. A edição de 2024 do Ver Cine é uma Realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, através da Lei Paulo Gustavo.