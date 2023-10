Duque de Caxias sedia evento geek no domingo

No próximo domingo (8), a partir das 11h, acontece a 5ª edição do Japan Hero – uma jornada épica pela cultura geek -, no Centro de Duque de Caxias. Umas das principais atrações do evento, é o dublador Yuri Tupper, a voz por trás de personagens incríveis como, por exemplo, Yūji Itadori em Jujutsu Kaisen, Falcão em Cobra Kai, Lubbock em Akame ga Kill!, Kid Flash nas séries do Arrowverso, Rei Mikazuchi em Kengan Ashura, Jo Young em O Rei Eterno,Reo Mikage em Blue Locke.

Segundo o produtor do evento, Mayck Ramilgton, o que esses personagens têm em comum é a incrível habilidade de Yuri Tupper em dar vida a uma variedade de papéis que cativam fãs de diferentes gêneros e estilos. Ele destaca ainda as atrações Cosplay Temático, jogos e freeplay. ” O público vai curtir o desfile Cosplay Temático Homem-Aranha: o espetáculo visual se estenderá no palco do Japan Hero com cosplayers caracterizados como o Amigão da Vizinhança. O Torneio de Jogos e Freeplay Torneio Oficial KOF XV e Pocket Bravery são muitos esperados pelo que curtem a cultura geek. Os fãs de luta poderão mostrar suas habilidades em dois torneios emocionantes”, conta Mayck Ramilgton.

Para Ramilgton, o público não pode perder a 5ª edição do Japan Hero, porque o evento é uma experiência que celebra e homenageia a cultura geek com o que existe de melhor. “Imagine um lugar onde você pode mergulhar em um mundo repleto de heróis, personagens icônicos, e jogos emocionantes?”, questiona. De acordo com Ramilgton, haverá diversidade de atrações. Do torneio de jogos à exposição de arte, do desfile cosplay à área temática, haverá atividade para todos. Você pode curtir jogos, fazer compras, assistir a palestras, e muito mais”, destaca.

Além disso, no evento será possível fazer conexões com outros fãs. “É o lugar perfeito para conhecer pessoas que compartilham suas paixões. O encontro possibilitará fazer novos amigos, discutir séries e jogos favoritos e compartilhar experiências. O acesso a novidades é outro ponto favorável, porque o fã ficará sabendo das últimas novidades e lançamentos no mundo geek. Das últimas edições de quadrinhos a previews de videogames, o público terá acesso em primeira mão. Se a pessoa curte colecionar, vai encontrar edições limitadas, figures exclusivos e outros itens que farão a coleção crescer”, afirma Ramilgton.

“O Japan Hero celebra a criatividade de fãs e artistas independentes. O público poderá assistir cosplays incríveis, ilustrações originais, shows, performances, torneios. Haverá sempre algo acontecendo para manter os participantes em atividade. As pessoas estarão envolvidas em uma atmosfera única e animada, onde a paixão pela cultura geek é palpável. Por todas essas razões o Japan Hero é o evento que os fãs da cultura geek esperam o ano inteiro, onde seus interesses e paixões são celebrados”, define Ramilgton.

A organização estima que reunirá cerca de 500 apaixonados pela cultura geek e considera que os diferenciais da 5ª edição do Japan Hero para as anteriores serão a palestra com o dublador Yuri Tupper, a área Cosplay temática Homem Aranha e torneios oficiais e brindes exclusivos vindos direto do Japão, pela SNK Corporation – empresa japonesa de videogames – em parceria com o estúdio brasileiro de jogos de Pocket Bravery, o Statera Studio.

Serviço

Data: 08 de outubro

Local: Zion – Caxias

Horário: 11h

Ingresso: https://bit.ly/3rHGYF8

Instagram: @japan_hero_oficial

Endereço: Rua José de Alvarenga, 562 – Centro de Duque de Caxias