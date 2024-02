Edição do ‘Cidadania em Ação’ em Belford Roxo chega ao Heliópolis

O projeto Cidadania em Ação ofereceu uma série de serviços gratuitos

aos moradores de Heliópolis

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, em parceria com a Fundação de Desenvolvimento Social (Funbel), realizou na última quarta-feira (21) mais uma edição do projeto Cidadania em Ação para atender à população com diversos serviços para os moradores do bairro de Heliópolis e vizinhos. A ação social também acontecerá nesta quinta-feira (22) na Rua dos Padres, no bairro Vila São Luiz, e no sábado, na Praça do Babi, ambas entre às 9h e 13h. Foram feitos cerca de 500 atendimentos.

Os serviços oferecidos no Cidadania em Ação foram: cadastro único, bolsa família, isenção de identidade, de certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão militar e certidão de óbito; retificação de certidões; casamento civil; cartão do SUS; vaga legal; passagem interestadual; vale social; 1ª e 2ª vias de CPF e BPC e auxílio jurídico e agendamento de RG.

Bairro atingido por chuvas

A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite, enfatizou a importância do trabalho realizado. “Estamos fazendo essa ação social aqui em um dos bairros que foram atingidos pelas fortes chuvas do dia 13 de janeiro. O pedido foi do prefeito Waguinho para que as pessoas pudessem reaver os seus documentos que foram perdidos”, comentou.