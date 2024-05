Eduardo Leite anuncia R$ 2,5 mil para famílias na faixa da extrema pobreza

Governador Eduardo Leite anunciou ainda plano de recuperação/Reprodução

RIO GRANDE DO SUL – O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou nesta sexta-feira (17), em coletiva à imprensa, o início do pagamento do programa Volta Por Cima, voltado para o repasse de recursos a famílias que se enquadram em situação de pobreza e extrema pobreza inscritas no Cadastro Único e atingidas pelas enchentes no estado. Devem ser contempladas 47 mil famílias com o benefício de R$2,5 mil.

O programa foi criado no ano passado para atender as vítimas das enchentes de setembro de 2023. “Nós já efetuamos e estamos efetuando hoje o depósito para sete mil famílias neste cartão”, explica o governador. Essas sete mil famílias “são aquelas que as prefeituras já apresentaram o cadastro e que estão desabrigadas”. Além disso, outras 40 mil famílias receberão o benefício até 24 de maio.

PIX SOS RS

Sobre o PIX SOS RS, que deve beneficiar famílias desabrigadas ou desalojadas por meio de um repasse de R$ 2 mil, o início dos pagamentos começaram ontem nos municípios de Encantado e Arroio do Meio. Mais de R$ 100 milhões já foram arrecadados. Os beneficiados pelo programa Volta por Cima não poderão receber o repasse do PIX SOS RS.

Centro Administrativo de Contingência

Também foram anunciadas ações planejadas para reconstrução do estado após as enchentes, o Plano Rio Grande.

Entre as iniciativas, o governo estadual apresentou a inauguração do Centro Administrativo de Contingência, espaço de trabalho para os servidores enquanto ainda não é possível recuperar o outro, que foi afetado pelas cheias em Porto Alegre. O Centro já está em operação.

Também foi anunciada a criação de um Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática para trabalhar “ações para adaptação e resiliência climática do estado do Rio Grande do Sul”, segundo Leite.

“Nós já estávamos em fase de estruturação deste comitê a partir do que nós tínhamos vivenciado no ano passado. Nós vamos reforçar esse comitê e trazê-lo para a governança deste plano Rio Grande”, comenta Leite.

Leite ainda revelou que a Secretaria de Parcerias e Concessões vai se transformar na Secretaria da Reconstrução Gaúcha, para ajudar no processo de reconstrução do Estado. Conforme o governador, a secretaria vai se organizar no formato de uma “assessoria especial de gestão de riscos”.