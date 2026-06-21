Eduardo Paes culpa gestão Cláudio Castro por travar denúncias contra o crime no RJ

Em vídeo nas redes sociais, Eduardo Paes subiu o tom contra o ex-governador

Em vídeo nas redes sociais, o ex-prefeito e pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes, subiu o tom contra o ex-governador Cláudio Castro. Paes afirmou que recentes operações policiais no Rio de Janeiro foram baseadas em denúncias feitas pela Prefeitura durante o seu mandato, mas que acabaram engavetadas durante a gestão de Castro no Palácio Guanabara, só avançando após a troca no comando do estado.

Com foco na disputa eleitoral de 2026, Paes apresentou documentos para embasar as críticas e citou três casos específicos de omissão do estado:

A Prefeitura acionou a polícia após detectar irregularidades e o fechamento de quiosques legalizados por criminosos no Gardênia Azul;

Alertas sobre a interferência do crime em atividades religiosas e comunitárias no Complexo de Israel foram ignorados pela gestão estadual anterior;

Uma denúncia formal da Prefeitura ao Ministério Público, em janeiro de 2025, revelou que milicianos em Bangu (Catiri) extorquiam uma empresa terceirizada do município, exigindo taxas para permitir a realização de obras.

Omissão

Ao apontar omissão na segurança pública e criticar a base política de Castro, Paes reforçou sua plataforma de campanha ao Governo do Estado.

O pré-candidato garantiu que, se eleito, dará autonomia total às polícias Civil e Militar, tratando a segurança como política de Estado e sem interferências políticas nas investigações.