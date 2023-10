Eduardo Paes, do Rio, é o prefeito mais popular na internet, diz Quaest

Eduardo Paes (PSD), do Rio, o líder do ranking de popularidade digital

Uma nova pesquisa Quaest aponta que Eduardo Paes (PSD), do Rio de Janeiro,

é o líder do ranking de popularidade digital dos prefeitos brasileiros. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (6) pela CNN Brasil. Completam o pódio João Campos (PSB), do Recife (PE), e Ricardo Nunes (MDB), de São Paulo. Os três primeiros colocados podem concorrer à reeleição em outubro do ano que vem.

A Quaest considerou apenas os prefeitos das capitais e colheu os dados de

Facebook, Instagram, X, Google, Wikipedia, YouTube e TikTok. A partir das

informações obtidas, o instituto de pesquisa forma o chamado Índice de

Popularidade Digital, o IDP.

“Essas variáveis constituem dimensões analíticas e são agrupadas de acordo com

um modelo de aprendizado de máquina. O algoritmo do IPD pondera a relevância de cada dimensão e reporta um valor que agrega todo o conteúdo digital analisado.

Esse indicador varia de 0 a 100 e pode ser comparado ao longo do tempo”, explica

o instituto.