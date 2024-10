Eduardo Paes é reeleito em 1º turno e caminha para ser o prefeito mais longevo do Rio

Em seu primeiro pronunciamento após ser reeleito neste domingo (6), o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), agradeceu o carinho dos cariocas e pediu o fim da polarização.

“Pra mim é uma alegria enorme. Essa eleição é sobre aquilo que a gente deseja para o Brasil. Chegou a hora da gente acabar com essa polarização como se fôssemos inimigos”, disse.

Ele falou também do apoio que tem recebido do presidente Lula.

“A gente mostrou nessa eleição que dá pra juntar muita gente e criar uma coisa muito melhor para o Brasil. Quero agradecer ao Lula, foi um super companheiro, ajuda muito a gente no Rio. Nós cariocas reconhecemos o seu carinho pela cidade”.

“Não dá mais pra gente continuar politizando tudo no estado do Rio, pressionar os governantes para tornar tudo um espaço de ocupação de embate de cabo eleitoral. Deixem os governos do estado estar acima dos interesses políticos. A gente quer ajudar. Esse time aqui é de oposição, mas a gente quer que o Rio sobreviva.”

No discurso, Paes ressaltou que vai cumprir os 4 anos à frente da prefeitura e disse que não é inimigo do governador Cláudio Castro.

Perfil

Eduardo da Costa Paes nasceu em 14 de novembro de 1969. É bacharel em direito pela PUC-Rio e iniciou sua carreira política nos anos 90 como integrante da Juventude Cesar Maia. Logo depois, foi nomeado subprefeito da Zona Oeste do Rio de Janeiro pelo padrinho.

Em 1996, elegeu-se vereador e, em 1998, deputado federal. Em 2006, concorreu ao governo do Rio de Janeiro, mas perdeu a eleição. Dois anos depois, em 2008, venceu a disputa para a Prefeitura do Rio, e em 2012 foi reeleito no 1º turno.

Nos dois primeiros mandatos, Paes liderou a preparação do Rio para as Olimpíadas de 2016. A revitalização da Zona Portuária, com a derrubada da Perimetral e a criação dos museus do Amanhã e de Arte do Rio, foi um dos destaques.

Paes também implantou o BRT Transoeste e Transcarioca em corredores viários já existentes e abriu a Transolímpica, com uma via expressa entre a Barra da Tijuca e a Avenida Brasil.

Após os dois mandatos como prefeito, Paes trabalhou por um ano como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington. De abril de 2017 a julho de 2018, assumiu a presidência para a América Latina de uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo.

Em 2018, Paes concorreu ao cargo de governador do Rio. Após terminar em segundo lugar no pleito, reassumiu seu cargo na multinacional.

No ano de 2020, Eduardo Paes foi eleito prefeito do Rio e, em janeiro de 2021, tomou posse para administrar a cidade do Rio pela terceira vez.

Neste mandato, Paes recuperou o Transoeste, trocando os ônibus, e inaugurou o Transbrasil, integrado ao Terminal Intermodal Gentileza, perto da Rodoviária.

Criou o Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, e inaugurou ginásios educacionais tecnológicos, os GETs.

Também são destaques de sua gestão a organização de grandes eventos que impactam positivamente em toda a cidade, como o G20.

Eduardo Paes é casado e pai de dois filhos.