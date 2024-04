Eduardo Paes lidera disputa eleitoral para reeleição à Prefeitura do Rio

A primeira pesquisa do instituto Prefab Future sobre a sucessão municipal no Rio

mostra que o prefeito Eduardo Paes está disparado na liderança, com 38,2% das

intenções de voto, mais do que a soma dos demais candidatos pesquisados que,

juntos, têm 22%. Ou seja, Paes tem quase 16 pontos a mais do que seus

adversários em conjunto. Considerando-se apenas os votos válidos, Paes venceria

hoje no primeiro turno, com 63,5%.

De acordo com a pesquisa, depois de Paes aparecem Tarcísio Motta (7,9%),

Alexandre Ramagem (3,9%), Otoni de Paula (3,4%), Marcelo Queiroz (3%),

Rodrigo Amorim (1,7%), Pedro Duarte (1,4%) e Cyro Garcia (0,7%). Alexandre Ramagem, Otoni de Paula, Marcelo Queiroz, Rodrigo Amorim e Pedro Duarte estão tecnicamente empatados, no limite da margem de erro.

A pesquisa foi realizada nos dias 1 e 2 de abril, com 1.005 entrevistas, margem de

erro de 3,1%, intervalo de confiança de 95% e está registrada no TSE sob o

número RJ-00434/2024.

“Nessa primeira sondagem de 2024, verificamos uma ampla vantagem do prefeito

Eduardo Paes, que venceria em primeiro turno se a eleição fosse hoje”, avalia o

professor Henrique Serra, diretor de pesquisas quantitativas do Prefab Future. “Há,

neste momento, uma desconexão absoluta do eleitor carioca com o pleito municipal

e um alto grau de desconhecimento dos outros pré-candidatos colocados”.