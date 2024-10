Eduardo Sterblitch encarna “Uma Babá Quase Perfeita” em superprodução no Rio

Eduardo Sterblitch dá vida ao papel icônico imortalizado por Robin Williams

Sucesso da Broadway, o musical “Uma Babá Quase Perfeita” chega ao Rio de Janeiro para sua aguardada estreia no Teatro Multiplan, no Shopping VillageMall, Rio, a partir desta quinta-feira (3). Estrelado pelo ator Eduardo Sterblitch, que dá vida ao papel icônico imortalizado por Robin Williams, o espetáculo é uma produção da Touché Entretenimento e Alchemation, com direção de Tadeu Aguiar.

A superprodução também traz no elenco nomes como Rainer Cadete, em sua estreia no teatro musical, e Thais Piza.

Após sua temporada no Rio, a montagem segue para São Paulo, com apresentações no Teatro Liberdade a partir de março de 2025.

Espetáculo emocionante

Inspirado no filme de 1993 e no romance Alias Madame Doubtfire, o espetáculo promete emocionar o público com sua mistura de humor e sensibilidade, abordando temas como família, amor e transformação pessoal. A versão brasileira conta com música e letra de Karey e Wayne Kirkpatrick e texto de Karey Kirkpatrick e John O’Farrell, além de um cenário grandioso, efeitos especiais e trocas de figurino impressionantes.