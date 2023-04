Educação de Belford Roxo reúne psicólogos para adotar medidas preventivas à violência

Diálogo, acolhimento e confiança. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal da Educação, realizou na última terça-feira (11) uma reunião com a equipe de psicólogos da rede de ensino para adotar medidas preventivas contra a violência, alinhar novos projetos e intervenções contínuas nas creches e escolas. O encontro ocorreu na sede da Educação, no Centro.

Um dos objetivos dos psicólogos nas unidades de ensino é transformar o ambiente escolar mais seguro e empático, através de abordagens sensíveis e integradas para fomentar o diálogo. Cerca de 30 profissionais estiveram presentes para garantir o suporte psicológico dos alunos.

O secretário municipal da Educação, Denis Macedo, enfatizou que diversos projetos e acompanhamentos serão aplicados na rede municipal de ensino. “Quero tranquilizar as famílias, pois nossos olhares continuam cuidadosos para a saúde mental. Temos equipes prontas para avaliar mudanças de comportamentos e acolher todos os alunos”, ressaltou.

“Vamos colocar em prática uma série de projetos de cultura de paz que vão abordar os temas de pertencimento, autoestima, respeito, gentileza, convivência humana e combate à intolerância”, completou Denis, que também agradeceu pelo trabalho em conjunto com as forças de segurança do município.

Ações no município

A chefe do departamento de psicologia escolar, Bruna Espindola, comentou sobre as ações no município. “Hoje estamos recebendo reforços de psicólogos que vão atuar nas escolas, entendendo a demanda de cada unidade de ensino e identificando a natureza dos problemas”, afirmou.

“Em breve, novos projetos focados em valores, saúde mental e de combate à violência entrarão em vigor para envolver os alunos em ações que transformem a realidade para melhor”, arrematou Bruna.

A psicóloga da rede municipal, Alessandra Zaniboni, destacou que o papel dos profissionais nas unidades de ensino será fundamental para contribuir com o desenvolvimento dos alunos. “Estaremos presentes em todas as etapas do processo educacional, promovendo projetos inovadores e atuando de forma preventiva para que a comunidade escolar seja um ambiente seguro, saudável e acolhedor”, concluiu Alessandra.