EJA de Belford Roxo abre inscrições para novos alunos em 16 escolas

Educação que transforma a sociedade. A partir da próxima segunda-feira (10), a

Secretaria de Educação de Belford Roxo abre inscrições para novos alunos da

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Alunos com 15 anos ou mais que não

concluíram o ensino fundamental poderão aproveitar a oportunidade que conta

também com uma opção semipresencial.

Além das turmas presenciais, a Prefeitura de Belford Roxo incluiu a modalidade

semipresencial para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. As aulas

ocorrerão em sistema de módulos com avaliações presenciais e professores

disponíveis das 17h30 às 21h.

As matrículas para a EJA Semipresencial devem ser feitas somente na E. M. E. J. A.

Maria Lucia Sindra Soares que está funcionando provisoriamente no espaço da

escola municipal Bispo Moacyr de Oliveira, na Rua Doutor Farrula, n°1, em

Heliópolis.

Ex-aluno virou professor

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, enfatizou a importância da

nova modalidade. “As aulas semipresenciais da EJA trazem um diferencial pela

metodologia com que os estudantes serão atendidos. O aluno terá a possibilidade

de estudar em casa, de acordo com sua disponibilidade e por meio das atividades

presenciais tirar dúvidas, solicitar explicações e realizar avaliações no polo de

ensino”, ressaltou Denis.

“Essa modalidade oferece apostilas didáticas e um atendimento individualizado. É

uma forma flexível para conciliar horários, sem perder qualidade na educação e

ajudar o aluno com as oportunidades no mercado de trabalho”, explicou a diretora

do departamento de Educação de Jovens e Adultos, Michele Castro.

Professor da rede

Um ex-aluno da EJA virou professor de História contratado da rede municipal. Em

1999, Israel Silva se matriculou na EJA da Escola Municipal Jorge Ayres de Lima.

Ele havia parado na antiga sétima série (atual oitavo ano). Mas Israel teve que se

alistar e acabou prestando o serviço militar no Exército, tendo que interromper os

estudos. Quando saiu do quartel, retornou para concluir o ensino fundamental

através da EJA, em 2002. “Via a dificuldade de vizinhos que trabalhavam e só

podiam estudar à noite. Minha tia Marta Jordão me incentivou muito. Os

professores da EJA também me ajudaram. Depois fiz o ensino médio, faculdade e

me tornei professor. Não desistam de seus sonhos. Nunca é tarde para estudar”,

concluiu Israel.

Inscrições começam dia 13 de julho

As inscrições estão abertas durante o período de recesso escolar (de 13/07 a

28/07) nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras, de 8h às 14h. Às quartas-

feiras, de 11h às 16h, somente nas escolas onde atendem a modalidade.

Os seguintes documentos são necessários para a matrícula: uma pasta modelo 17,

cópias da certidão de nascimento/casamento, RG, CPF, comprovante de

residência, três fotos 3×4, cartão do SUS, tipo sanguíneo e histórico escolar ou

declaração de transferência atualizada que conste o ano de escolaridade.

Para os alunos menores de 18 anos, o responsável precisa comparecer no ato da

matrícula com os documentos de identidade e o CPF.

Em casos de dúvidas e informações, consulte a Central de Matrículas no telefone

(whatsApp): (21) 96649-5788.

Lista das escolas municipais com a EJA em Belford Roxo: E. M. Albert Sabin Piam – Rua Celi, s/nº; E. M. Ernesto Pinheiro Barcellos – Itaipu – Rua General José Muller, s/n; E. M. Martinho Lutero – Andrade de Araújo – Rua Manoel Correia, 26; E. M. Professor Paris – Centro – Rua Padre José Beste, 341; E. M. Heliópolis – Heliópolis – Rua Nogueira Braga, s/n; E. M. E. J. A. Maria Lucia Sindra Soares (Semipresencial) – Heliópolis – Rua Doutor Farrula – Nº 01; E. M. Manoel Gomes – São Bernardo – Avenida Joaquim da Costa Lima, s/n; E. M. Imaculada Conceição – Boa Esperança – Rua Urucurana, 16; E. M. José Pinto Teixeira – Recantus – Rua dos Advogados, 120; E. M. Miguel Ângelo Leone – Xavantes – Rua Taquara, 774; E. M. Pastor Rubens de Castro – Xavantes – Rua Beberibe, lote 16, quadra 21; E. M. Rudá Iguatemi Villanova – Nova Aurora – Avenida da Glória, s/n; E. M. Alcides Freitas – Parque Amorim – Rua Manoel de Sá, 350; E. M. Jardim Gláucia – Jardim Gláucia – Rua Péricles, 15; E. M. São Bento – Wona – Rua Mara, s/n; E. M. Malvino José de Miranda – Parque São José – Travessada Ligação, 39.