Eldorado do Sul tem ‘cemitério de carros’ depois de águas baixarem

‘Cemitério de carros’ aparece após água baixar em Eldorado do Sul/Reprodução

RIO GRANDE DO SUL – Imagens mostraram um “cemitério de carros” em Eldorado do Sul, na Região na Metropolitana de Porto Alegre. Dezenas de carros e ônibus apareceram submersos depois que o nível da água baixou no Rio Grande do Sul, nas últimas semanas.

Mais de 90% do município foi inundado pelas águas que vieram do Rio Jacuí e desceram para o Lago Guaíba. Mais de 40 mil habitantes tiveram que deixar suas casas.

A Defesa Civil divulgou às 18h30 de sexta-feira (10), números atualizados de mortos: já são 126 óbitos em razão dos temporais e cheias que atingem o estado desde o final de abril. O estado ainda contabilizava 141 desaparecidos e 756 feridos.

O número de pessoas fora de casa pelos temporais que atingem o RS desde 29 de abril chegou a 408 mil. Há, no total, 70.772 pessoas recebendo acolhimento em abrigos e outras 337.346 abrigadas nas casas de amigos ou parentes. Há 756 feridos e 143 desaparecidos.

O RS tem 437 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado aos temporais, com 1,9 milhão de pessoas afetadas.

Mais chuva no Vale do Taquari

O Vale do Taquari, região afetada pelo temporal da semana passada, voltou a sofrer ontem (10) com mais chuva.

Pela manhã, carro que nem tinha sido retirado da lama ficou cercado novamente também pela água. Casas onde os moradores nem tinham voltado ainda, novamente ilhadas. Toda a infraestrutura da cidade não tinha sido suficiente pra recuperar a devastação no município e o trabalho ficou ainda mais difícil.

Previsão de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirma que os volumes das chuvas podem passar dos 100 milímetros. Ainda conforme a previsão, os ventos mudarão de direção e irão soprar predominantemente do oceano para o continente, dificultando o escoamento das águas do Guaíba e da Lagoa dos Patos.