Elymar Santos leva público ao delírio durante sua apresentação no projeto “Canta Belford Roxo”

O cantor Elymar Santos levou o público ao delírio nesta sexta-feira (25-08) durante sua apresentação no projeto “Canta Belford Roxo”, na Praça de Heliópolis. Com um show de aproximadamente duas horas, Elymar desfilou sucessos como “Taras e Manias”, “Cachaça” e “Escancarando de vez”, entre outros, arrancando aplausos de milhares de pessoas que lotaram a praça.

Com boa presença de palco, Elymar cantou, dançou, esbanjou simpatia e interagiu com o público, que sabia na ponta da língua as músicas do cantor. “Estou muito feliz cantando em Belford Roxo para este público maravilhoso”, resumiu o cantor, emocionado com os aplausos.

O prefeito Wagner Carneiro dos Santos, o Waguinho, é o principal entusiasta do projeto “Canta Belford Roxo”. “Na semana passada tivemos, no bairro Roseiral, um show gospel com um bom público. Hoje, na Praça de Heliópolis não poderia ser diferente. Além disso, o Elymar Santos é um cantor consagrado e adorado. A população precisa ter esses momentos de lazer”, avaliou Waguinho, ao lado do secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

Na avaliação do secretário municipal de Cultura, Robson Sarmento, o projeto “Canta Belford Roxo” já é um sucesso e terá várias atrações até dezembro. “A Prefeitura está proporcionando cultura e lazer de graça à população. Fico feliz em ver a praça de Heliópolis lotada para aplaudir um grande talento da MPB, que é o Elymar Santos”, frisou Robson Sarmento.

A principal atração da noite, Elymar Santos, expressou a felicidade de realizar o show. “É isso que eu amo fazer, levar música de alma e animar todos os corações presentes na plateia”, comentou Elymar.

A doméstica e moradora de Heliópolis, Sônia Cristina Ferreira, de 55 anos, é fã da atração da noite e ficou animada com a apresentação. “Elymar é meu ídolo, estou muito feliz com a escolha para o show”, compartilhou Sônia. “Agradeço demais pelo evento que trouxe esse show para todos belforroxenses. Espero por muitas outras edições”, completou Dora Maria, de 60 anos, também moradora de Heliopolis.

Cantor de diversos ritmos

Elymar Santos começou sua carreira apresentando-se em programas de calouros, comandados nas décadas de 80 e 90 por Chacrinha e Flávio Cavalcanti. Dono de uma boa voz que canta diversos ritmos, Elymar Santos ficou famoso em 1985 quando alugou a casa de espetáculo Canecão, no Rio de Janeiro, para realizar um show. Em 1986 gravou o primeiro LP, “Elymar no Canecão”, no qual interpretou entre outras canções “Começaria tudo outra vez”, de Gonzaguinha, e “Se eu quiser falar com Deus”, de Gilberto Gil.

Versátil, Elymar Santos também já se aventurou em concursos de samba-enredo na sua escola de coração: a Imperatriz Leopoldinense. Em 2014, a agremiação homenageou o ex-jogador Zico e levou para a Sapucaí o enredo “Arthur X – O Reino do Galinho de Ouro na Corte da Imperatriz”. O samba foi assinado por Elymar Santos, Gil Branco, Guga, Me Leva e Tião Pinheiro. Em 2019, ele voltou a assinar um samba vencedor na Imperatriz (o enredo foi “Me dá um dinheiro aí”) com os parceiros Maninho do Ponto, Julinho Maestro, Dudu Miler, Márcio Perci e Jorge Arthur.