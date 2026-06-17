Em 24 horas, choveu na Rocinha mais que o dobro do esperado para o mês inteiro

A avalanche de terra arrastou motos e automóveis e derrubou um muro de contenção

Em 24 horas, choveu na Rocinha o dobro do esperado para todo o mês de junho. Segundo medições do Alerta Rio, das 11h30 da última segunda (15) às 11h30 desta terça-feira (16), caíram 217 mm de água na estação da comunidade. O estimado para os 30 dias de junho, de acordo com as média histórica, é de 108,5 mm.

No fim da tarde de segunda, um barranco veio abaixo na Rocinha depois que tubulações da Águas do Rio se romperam. A avalanche de terra arrastou motos e automóveis e derrubou um muro de contenção. A Comlurb removeu 70 toneladas de rejeitos.

A Estrada da Gávea foi interditada, e somente no fim da manhã de ontem meia pista foi liberada. Não há registro de feridos.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) aponta risco moderado de alagamentos na Região Metropolitana e na Região Serrana.

Chuva forte e acumulados elevados

A última semana do outono será chuvosa. Ontem, a passagem de uma frente fria combinada à atuação de um sistema de alta pressão mantém o céu nublado e provoca precipitações ao longo de todo o dia, em alguns momentos, com intensidade forte.