Em homenagem a Leonel Brizola, Maricá inaugura a maior escola em tempo integral do país

A Prefeitura de Maricá inaugurou nesta terça-feira (13/06) o Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel Brizola, em Itaipuaçu, a maior escola em tempo integral do Brasil, com capacidade para atender cinco mil alunos do ensino fundamental. O CEPT está localizado em uma área de mais de 24 mil metros quadrados na Avenida Jardel Filho, antiga Avenida 2, e dispõe de 81 salas de aula e mais 22 equipadas com telas interativas.

O espaço contará ainda com laboratórios de ciências naturais, robótica matemática, idiomas, artes, dança, cozinha gourmet, refeitório, biblioteca, mini cinema, auditório, observatório e planetário. Na área externa, será construída ampla área de lazer para a comunidade escolar e moradores, com pista de skate e duas quadras poliesportivas e uma quadra de atividades de vôlei na areia serão construídas no local. Todos os equipamentos da área externa também serão disponibilizados nos fins de semana para a comunidade de Itaipuaçu.

Durante a solenidade, que foi aberta com uma apresentação de malabarismo do projeto Maricá das Artes, desenvolvido pela Secretaria de Cultura, o prefeito Fabiano Horta assumiu o compromisso de construir mais cinco CEPTs no município.

“É assim que acreditamos que a escola tem que ser. Um ambiente da transformação, das potências, com uma formação educacional qualificada, em tempo integral, ou seja, uma escola transformadora. Iremos fazer em Maricá mais cinco Campus da Educação Pública Transformadora e queremos que cada distrito tenha uma escola nos mesmos moldes. Nosso compromisso está estabelecido. Que nos próximos seis anos novos cinco CEPTs estejam construídos, formando cinturão de escolas públicas municipais”, afirmou o prefeito.

Em um discurso emocionado, a secretária de Educação, Adriana Costa, relembrou como foi o processo de criação de uma escola de tempo integral na região de Itaipuaçu.

“Em 2008 começou em Maricá uma campanha firme pela inclusão social para trabalhar para a maioria desse país e dessa cidade. À época, o prefeito Washington Quaquá e o então vereador Fabiano Horta, sonharam juntos as mudanças que trariam para a nossa cidade. Numa visão de futuro, de construir o que foi destruído lá atrás, que foi a educação pública de tempo integral. O nosso pensamento era esse e continua sendo, porque quem ama a educação, sabe da importância que é ter nossas crianças estudando numa escola com professores e professoras valorizados”, disse.

Mais de 2 mil alunos

O Campus de Educação Pública Transformadora Leonel Brizola é a 28ª escola de educação em tempo Integral de Maricá e vai atender inicialmente os 2.200 alunos da Escola Municipal Anísio Teixeira, dos anos iniciais do Ensino Fundamental 1 até os anos finais do Ensino Fundamental 2. Para o ano de 2024 a previsão é que cerca de duas mil vagas sejam abertas dando preferência aos estudantes do 6º ao 9º ano. Atualmente, a rede de ensino de Maricá possui 65 escolas, 2.678 professores e 27 mil alunos.

A diretora da Escola Municipal Anísio Teixeira, Kátia Cruz, falou sobre o novo desafio. “Meu coração não se contém de tanta emoção. Há pouco mais de um ano me fizeram a proposta de vir para cá. Eu vi quando o prédio ainda estava no esqueleto e convocamos a comunidade porque estamos todo esse tempo nos preparando para esse dia”, disse a diretora da unidade que funciona no terreno ao lado e que agora será transferida para o CEPT.

Aluno da Escola Anísio Teixeira, Nicolas Charles, de 14 anos, falou da expectativa de estudar em uma escola aparelhada com equipamentos modernos. “Achei a experiência incrível porque é uma escola que nunca tinha visto o tamanho e a grandeza. Ela tem vários recursos que podem nos ajudar muito”, contou o estudante que escreveu na tela interativa.