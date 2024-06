Em junho o Madureira Shopping tem oficina criativa com temática junina e teatro infantil

As atividades são gratuitas e acontecem aos domingos, a partir das 15h

O Domingo com a Maduzinha, mascote do Madureira Shopping, está com uma programação repleta de atividades para as crianças durante todo o mês de junho. As ações têm como objetivo estimular o aprendizado, a criatividade e proporcionar momentos de alegria e entretenimento para as famílias da Zona Norte do Rio de Janeiro.

No dia 16 de junho acontece a oficina de modelagem de argila fria, das 15h às 17h, e, em seguida, a encenação da peça Encanto, marcada para às 17h. Dia 23, as crianças vão se deliciar com a oficina de confeito de biscoitos divertidos, das 15h às 18h. E encerrando a programação de junho, no dia 30, o empreendimento realiza o esquenta do Arraiá da Maduzinha, das 15h às 18h, com a oficina temática de festa junina.

As vagas para as oficinas são limitadas e para participar é preciso baixar o aplicativo do Madureira Shopping, disponível para download na Apple Store e na Play Store. Basta resgatar o cupom e validar com a promotoria, presente no local. A participação no teatro não precisa de agendamento. Todas as atividades serão realizadas no 4º piso.

Serviço – Domingo com a Maduzinha

Endereço: Madureira Shopping – Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ.

Local: 4º piso

Data: Todos os domingos de junho

Horário: A partir das 15h

Ingresso: Gratuito