Em meio a sondagens, Flamengo deve ‘bater martelo’ por Everton Ribeiro no 2º semestre

Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até o final de 2023

No Flamengo desde 2017, Everton Ribeiro é o jogador mais antigo do atual elenco rubro-negro. Com uma trajetória marcada por recordes e títulos, o meio campista se tornou ídolo na história do clube. Em 2023, o camisa 7 está chegando na reta final de vínculo com o Mais Querido, que se encerra em dezembro. Porém, o Mengo já prepara estratégia para ‘bater o martelo’ e renovar o contrato do atleta.

Conforme apuração da reportagem do Coluna do Fla, até o momento, o Flamengo ainda não apresentou nenhuma proposta oficial a Everton Ribeiro. No entanto, o Mais Querido pretende ‘bater o martelo’ e ajustar a renovação de contrato com o atleta no segundo semestre.

Sabendo da proximidade do término do vínculo com o Flamengo, alguns clubes demonstraram interesse em poder contar com Everton Ribeiro para as próximas temporadas. Times do Brasil e do exterior sondaram a situação do atleta, porém, nenhum deles apresentaram uma proposta oficial.

Everton Ribeiro é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Flamengo. Desde que chegou ao clube, o meio campista já conquistou 11 títulos vestindo o Manto Sagrado. Além disso, o camisa 7 é o atleta com maior número de jogos disputados pelo Mengo na Libertadores da América. Ao todo, são 52 embates.

Em meio a esse imbróglio, Everton Ribeiro segue focado nos próximos compromissos do Flamengo na temporada. Na terça-feira (16), o camisa 7 estará à disposição de Jorge Sampaoli no embate decisivo contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado às 21h (horário de Brasília), no Maracanã. O Coluna do Fla traz a transmissão mais rubro-negra da internet, com a voz ‘braba’ de Rafa Penido, via YouTube. (com informações do site colunadofla.com)