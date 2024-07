Em uma semana, Civil prende três do bando de Zinho na Zona Oeste do Rio

As ações da Polícia Civil contra a milícia foram bem-sucedidas nos últimos dias. Em uma semana, três criminosos suspeitos de ligação com a milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, foram presos. Duas das prisões foram realizadas na última quarta-feira (3) e uma nesta sexta (5) em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

A investigação coordenada pela 36ª DP (Santa Cruz) apontou que os suspeitos estavam realizando cobranças em estabelecimentos comerciais da região e que um dos homens seria supostamente segurança do grupo paramilitar.

De acordo com agentes, os milicianos agiam em pares e realizavam as cobranças nos comércios entre quartas-feiras e sextas-feiras, fazendo uso de motocicletas.

Nas duas prisões, foram apreendidas duas pistolas com a numeração suprimida, três carregadores, dois celulares Iphone, dois rádios de comunicação, R$ 70 em espécie e um total de um total de 74 munições.

Na última quarta (3), os agentes deram ordem de parada para uma dupla na Rua Advogado Moacyr Martins Dias, mas eles fugiram. Após breve perseguição, os agentes os alcançaram. Na delegacia, foi constado que a moto era roubada.

No ato da prisão, eles admitiram que trabalhavam como cobradores do grupo paramilitar e prestavam conta para um miliciano que atende pelo apelido de “Sargento”.