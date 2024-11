Empresa de refrigeração iguaçuana contratada pela Fundação Saúde tem forte conexão com o deputado federal Dr.Luizinho

Márcio Guerreiro (à esquerda) e seu então sócio, Fabiano de Jesus Souza, proprietário da empresa ABC Refrigeração Eireli; empresa já faturou em dois anos R$ 4,5 milhões em contratos sem licitação com o Estado

As conexões entre empresas contratadas pela Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e o deputado federal Luiz Antonio Teixeira Júnior, o Dr. Luizinho (Progressistas), na Baixada Fluminense, são estreitas e mostram que o favorecimento político pesa como moeda de troca.

Além do PCS Lab Saleme, laboratório que está envolvido no caso de emissão de laudos fraudulentos que resultaram na infecção de HIV por transplantados e tem como proprietário Matheus Teixeira Vieira, primo do ex-secretário estadual de Saúde, a ABC Refrigeração, com sede em Nova Iguaçu, mantém contrato com a Fundação Saúde desde janeiro de 2022.

Contratada com dispensa de licitação, e de forma emergencial, para prestação de serviços continuados de manutenção de aparelhos de refrigeração, preventiva e corretiva, incluindo equipamentos de ar condicionado e bebedouros nas UPAs sob a gestação da Fundação Saúde, como a dos bairros Cabuçu e Botafogo, em Nova Iguaçu, e ainda na UPA de Mesquita. a empresa tem como único sócio Fabiano de Jesus Souza.

O contrato com a ABC Refrigeração, que está ativa desde de fevereiro de 2009 e possui um capital social de R$ 200 mil, foi no valor de R$ 105.750 mil, com prazo de validade de dois meses. A Justificativa para a contratação emergencial foi a de que a “descontinuidade na prestação de serviços inviabiliza atendimentos”. O contrato expirou em julho daquele ano. No entanto, a ABC Refrigeração seguiu com a prestação de serviços.

Segundo reportagem do O Globo, de julho e a dezembro houve uma série de TACs (Termos de Ajustes de Conduta) e a empresa passou a atuar nas UPAs de Irajá, Engenho Novo e Ilha do Governador, bairros da Zona Norte do Rio.

Milhões em contratos

Em janeiro do ano passado, a ABC Refrigeração assinou mais um contrato emergencial, de seis meses. Dessa vez para prestação de serviços nas seis unidades de pronto atendimento. Após isso, foram assinados mais TACs. No total, a empresa já embolsou cerca de R$ 4,5 milhões em contratos emergenciais com a Fundação Saúde.

Amigos de longa data

A coincidência nesse caso é que Fabiano é amigo e sócio de longa data do vereador eleito no dia 6 de outubro pelo PP Márcio Luís Marques Guimarães, o Márcio Guerreiro. Este último, aliás, mantém forte aliança política com Dr. Luizinho, de quem recebeu apoio nas duas últimas eleições municipais.

Em 2020, então candidato a vereador e ex-jogador do Flamengo, Márcio declarou à Justiça Eleitoral que era sócio da empresa, à época Imagem Forte Serviços, junto com Fabiano. A reportagem do O Globo mostra que sociedade teria sido desfeita.

Por Antonio Carlos, Hora H