Empresa indiana leva aulas de TI para estudantes carentes no Rio

Iniciativa começou com aulas em escola estadual do Caju

A ManageEngine, divisão da Zoho Corporation e fornecedora líder de soluções de

gerenciamento de TI empresarial, anunciou o lançamento do ‘Learn IT with ME’,

uma iniciativa que vai levar educação em TI para estudantes do bairro do Caju, na

zona portuária do Rio de Janeiro.

O programa de 15 semanas beneficiará cerca de 25 alunos do ensino médio, com

idades entre 15 e 17 anos, que estudam no Colégio Jornalista Maurício Azêdo. Eles

aprenderão tópicos fundamentais na indústria de TI, com foco em cibersegurança,

análise de dados e tecnologias emergentes como IA.

A iniciativa faz parte do Projeto de Interculturalidade Brasil-Índia, realizado em

parceria com o Consulado da Índia no Rio de Janeiro, a Associação dos Amigos da

Índia e a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro.

Como parte das aulas, que serão integradas ao currículo tradicional da escola, os

alunos aprenderão os conceitos básicos de TI com especialistas da ManageEngine.

“A ideia é que os alunos explorem os diferentes aspectos deste campo e também

pensem sobre sua própria abordagem ao mercado de trabalho que estão prestes a

ingressar, focando em networking, definição de metas, redação de currículos e

preparação para entrevistas, além de habilidades interpessoais como comunicação,

trabalho em equipe e resolução de problemas”, disse Tonimar Dal Aba, gerente

técnico da ManageEngine, acrescentando que a iniciativa também promoverá a

troca de conhecimento cultural entre as duas comunidades.