Empresa que controla a Supervia anuncia que deixará a concessão do transporte de trens

Empresa japonesa alega motivos, como a perda da receita com a pandemia, o prejuízo com o furto de cabos e o congelamento da tarifa

A empresa japonesa Mitsui, controladora da concessionária Supervia, enviou um ofício à Secretaria Estadual de Transportes fluminense nesta quinta-feira (27) para comunicar que quer deixar a concessão dos trens urbanos na Região Metropolitana do Rio.

A Supervia operação a malha ferroviária do Rio de Janeiro desde novembro de 1998, mas o grupo japonês está à frente desde 2019. A companhia alega, entre outros motivos, a perda da receita com a pandemia, o prejuízo com o furto de cabos e o congelamento da tarifa.

O processo de devoução da concessão ainda não foi divulgado. Mais cedo o governador Cláudio Castro declarou ao jornal O Globo que “se eles não querem mais, que saiam. A gente bota outro que faça bem feito”. A empresa está em recuperação judicial desde junho de 2021.

A carta é assinada por Masato Kaneko, da Gumi Brasil Participações, controladora da Supervia no Brasil. No texto, a empresa diz “que não há possibilidade de assumir obrigações adicionais de suporte financeiro”, como propôs o estado.

CCR Barcas também desistiu

Esta é a segunda desistência de uma concessionária de transportes do RJ em menos de seis meses. Em novembro do ano passado, a CCR tinha avisado ao governo que encerraria as atividades em fevereiro deste ano.

No caso das barcas, o estado costurou um acordo que manterá a CCR na operação por até dois anos, até que o serviço seja novamente licitado. O novo entendimento prevê o reconhecimento de dívidas pelo estado e um calendário de pagamentos de indenizações para a concessionária.