Empresário do entretenimento é ameaçado por bandidos no litoral de SP

O empresário Carlos Eduardo Cristófaro Martins chegou a ser perseguido por bandidos armados

Maior fretador de navios do país, Carlos Eduardo Cristófaro ganhou notoriedade ao levar renomados artistas nacionais e internacionais para grandes shows em cruzeiros

A Polícia Civil do Estado de São Paulo investiga duas ameaças de morte sofridas por um empresário do ramo do entretenimento em duas ocasiões neste ano. Numa delas, criminosos armados chegaram a perseguir a vítima. O caso foi registrado no 5º Delegacia de Polícia de Santos, no litoral paulista.

O empresário Carlos Eduardo Cristófaro Martins é considerado o maior fretador de navios do país, ligado ao entretenimento em São Paulo e no Rio de Janeiro. Filho de um dos coronéis mais importantes da Polícia Militar do Estado de SP, ele ganhou notoriedade ao levar artistas renomados, nacionais e internacionais, para apresentações em grandes shows em cruzeiros. A polícia investiga se essa atividade tenha despertado o interesse dos bandidos, que ainda não foram identificados.

A primeira ameaça

De acordo com o relatado no primeiro boletim de ocorrência, Cristófaro estava acompanhado da esposa. O casal parou em uma padaria para tomar café, no bairro Castelo, em Santos, região de onde partem os navios.

Ao retornarem para o carro, foram abordados por dois homens numa motocicleta. Os suspeitos estavam sem capacetes, mas usavam máscaras e bonés. Um deles perguntou: “Você que é o Cristófaro? Já te demos o aviso, o chefe quer desenrolar! Se não morrer com uma moeda, nós vamos voltar para te pegar (sic)”.

A vítima observou que um dos homens estava com uma arma de fogo. Após proferir as ameaças, a dupla fugiu pela contramão da via na motocicleta que estava sem a placa.

Arma apontada e perseguição

Sete dias depois da primeira ameaça, Carlos Eduardo Cristófaro sofreu mais uma intimidação. Em um segundo boletim de ocorrência, o empresário detalhou na dinâmica do fato que, após sair do estacionamento do Porto de Santos, e seguir pela Avenida Perimetral, notou que estava sendo seguido por um veículo Fiat Argo branco, que emparelhou com seu carro.

Na sequência, um dos ocupantes que estava no banco traseiro apontou uma arma de fogo em sua direção, ordenando que a vítima parasse. No entanto, temendo por sua vida o empresário acelerou e passou a ser perseguido pelos criminosos.

Cristófaro relatou que a perseguição continuou até entrada de um viaduto, do qual ele acessou a Rodovia SP-150, momento em que os criminosos desistiram de persegui-lo.

O empresário afirma que desconhece os autores das ameaças, e também não saberia informar a placa do carro usado pelos bandidos na perseguição. A Polícia Civil segue o trabalho de investigação para identificar e prender os criminosos.