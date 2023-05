Empresário é executado a tiros dentro de carro em Nova Iguaçu

Testemunhas relataram que suspeitos em um carro prata passaram atirando na direção da vítima, que estava no bairro Autódromo

Um empresário foi executado com vários tiros dentro de um carro na Rua Wladimir França da Silveira, no bairro Autódromo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por volta das 8h da manhã desta quarta-feira (10).

De acordo com informações de testemunhas, Dinelci de Barros Pegoraro, mais conhecido como Ninho Pegoraro, de 31 anos, estava indo buscar um pedreiro que fazia obra em sua casa quando criminosos em um veículo prata passaram atirando na direção dele e depois fugiram.

Familiares disseram que Pegoraro era dono da casa de festas Arena Gol, em Botafogo, em Nova Iguaçu. O empresário deixa três filhos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a motivação do crime.

Passagens pela polícia

Segundo informações obtidas com base na busca processual do Tribunal de Justiça do Rio, o empresário possuía três passagens pela polícia, uma por posse ou porte ilegal de arma, uma por furto de energia e outra por lesão corporal. Ele já cumpriu, inclusive, um mandado de medida protetiva contra uma mulher.