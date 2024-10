Empresário é fuzilado dentro de carro blindado na Zona Norte do Rio

Criminosos atiraram pelo menos 37 vezes no veículo. Uma das suspeitas da DHC é que a vítima tenha sido alvo de vingança de contraventores.

Os criminosos que mataram o empresário Manuel Agostinho Rodrigues de Miranda, de 66 anos, na noite do último domingo (29), atiraram dezenas de vezes contra o carro da vítima, um Toyota Corolla de cor branca, que era blindado, mas não segurou todos os tiros. Na porta do motorista. A perícia apontou que os criminosos atiraram 37 vezes com fuzis 762 mm. O crime aconteceu na Rua Bispo Lacerda, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio.

A maioria dos buracos era próximo à maçaneta. Na porta do carona, havia a marca de outros dois disparos na janela blindada, que resistiu.

Informações da investigação da Polícia Civil apontam que os tiros foram disparados nessa região por conta de uma diferença no tipo de blindagem da maçaneta, que torna o local mais sensível a disparos a partir de um determinado calibre.

Nesta segunda-feira (30), o carro estava na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para uma perícia complementar, mas ainda havia restos de vísceras e sangue da vítima. Uma das linhas de investigação da especializada é de que o crime teria sido motivado por um desentendimento na contravenção.

Próximo de bicheiro

Segundo informações, Manuel era próximo do bicheiro Luizinho Drummond, morto em julho de 2020. Ele era sócio de uma empresa de aluguel de aparelhos para jogos eletrônicos, em Olaria, na Zona Norte.

Segundo testemunhas, Manuel tinha parado o carro na Rua Bispo Lacerda depois de sair da casa da amante. Um veículo vermelho emparelhou, e dois criminosos com fuzis desceram e abriram fogo, concentrando os tiros na maçaneta. A vítima morreu na hora.