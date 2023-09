Empresário é grampeado com arsenal depois de dar tiros em festa de noivado

O arsenal encontrado pela polícia em endereços do empresário / Divulgação

Um empresário foi preso na última terça-feira (29) durante uma operação da 143ª DP (Itaperuna), no Noroeste Fluminense, após um vídeo em que aparece dando tiros para o alto viralizar nas redes sociais. Rogério Ribeiro Riguetti comemorava o

noivado com uma adolescente.

De acordo com a investigação, ele estava embriagado no momento em que atirou e

foi autuado por posse ilegal de arma. O empresário acabou liberado após pagar uma

fiança de 50 salários-mínimos (R$ 66 mil).

O vídeo mostra Riguetti atirando quatro vezes e depois chamando uma pessoa.

Quem se aproxima é uma mulher, que seria a noiva do empresário. Ela coloca a mão

em cima da do empresário. “Você vai mirar para cima e para lá”, diz ele. Em seguida, mais um disparo é feito.

A prisão do empresário ocorreu em mais uma etapa da Operação Itaperuna

Segurança, informou o delegado Filipi Poeys, titular da 143ª DP. Os agentes foram à

casa de Riguetti, no bairro Niterói, para cumprir um mandado de busca e apreensão.

No imóvel foram apreendidos um revólver calibre .38 , uma espingarda calibre .22

com luneta, 36 munições calibre .38 intactas, 18 estojos calibre .38 deflagrados, 72

munições calibre .22 intactos, sete estojos calibre .22 deflagrados, um carregador

vazio de rifle .22, uma pistola de ar comprimido marca Gamo e seis carabinas de ar

comprimido.

Os policiais estiveram também no endereço comercial do empresário. Lá foram

apreendidos um revólver calibre .22 , dois rifles .22 com luneta, um rifle .38, 105

munições de calibre .22 intactas, 14 munições intactas de calibre .38, 100 estojos de

calibre .38 deflagrados, um carregador vazio de calibre .22, sete lunetas sem marca

aparente, 13 carabinas de ar comprido e uma pistola de ar comprimido.

Riguetti não apresentou a documentação relativa a um revólver calibre .38 e, por

isso, acabou sendo preso em flagrante. Ele foi levado para a 143ª DP e, após pagar

a fiança arbitrada por Poeys, foi liberado.