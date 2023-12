Empresário é preso após agredir esposa e dar soco em policial

Alexu só foi capturado depois de se esconder no sótão

O empresário cabo-friense Alexu Rosa foi preso na Lei Maria da Penha após agredir a esposa, que é dona de uma famosa academia da cidade, no início da tarde do último domingo (10), em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência policial, uma guarnição foi acionada para verificar um possível crime contra mulher na Rua Almirante Barroso, no bairro Passagem, onde o casal reside. No local, os agentes encontraram a vítima, já acompanhada de outra equipe e alegava ter sido agredida e ameaçada pelo esposo.

Neste momento, o empresário abriu o portão da garagem e, sem se importar com a guarnição presente, ameaçou novamente a mulher, recebendo voz de prisão. Ele ainda resistiu, desferindo um soco no rosto do policial, correndo para dentro do imóvel e deixando dois cachorros da raça American Bully soltos no quintal, dando voz de comando para os cães atacarem. Um dos animais mordeu a perna de um dos agentes.

Ele só foi capturado depois de um tempo, de acordo com testemunhas, escondido no sótão.

Alexu Rosa foi levado para a 126ª DP, onde foi preso em flagrante por crime contra mulher, desacato, resistência e lesão corporal contra o Policial Militar, previstos no 128, 329 e 331 todos do Código Penal.