Empresário paulista é preso no Galeão suspeito de lavar R$ 300 milhões em criptoativos para facção venezuelana

Gustavo Vieira Rufino é suspeito de lavar dinheiro para o Tren de Aragua

O empresário paulistano Gustavo Vieira Rufino foi preso nesta terça-feira (16) no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Suspeito de lavar dinheiro para o Tren de Aragua, facção criminosa de origem venezuelana com atuação transnacional, ele havia acabado de desembarcar com a namorada quando foi detido.

Gustavo teria movimentado mais de R$ 300 milhões em criptoativos ao longo do ano passado, segundo as investigações. Além do Tren de Aragua, ele é suspeito de prestar serviços de lavagem para outras organizações, incluindo o Comando Vermelho no Rio.

Forças de três estados

A captura foi realizada pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOD-LD), com suporte da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) e em parceria com a Polícia Civil de Roraima.