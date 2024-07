Encontro das Artes chega a 3ª edição com apresentações artísticas e debates

Com apresentações artísticas e mesas de debates, o 3º Encontro das Artes – Edição Música chega nesta sexta-feira (12) à Biblioteca Parque Estadual (BPE), no Centro do Rio.

A programação especial começa a partir das 9h30 e, para participar, é necessário preencher, previamente, formulário de inscrição online. O evento é realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Superintendência de Artes.

“Os encontros são oportunidades de compartilhamento de experiências e saberes entre diferentes artistas, agentes culturais e parceiros institucionais, em uma troca simultânea com o público. Essa é mais uma iniciativa da nossa gestão em prol da democratização da cultura, da ampliação do acesso, com base no processo de escuta que temos construído nos últimos anos”, destaca a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

Ao longo do ano, serão realizados cinco encontros no âmbito das áreas que compreendem a Superintendência de Artes da Sececrj. A temática Circo foi a primeira abordada, em março, seguida pela Dança, em abril. Com a realização da edição Música, faltarão apenas os segmentos Teatro e Artes Visuais para finalizar a agenda de 2024.

Pluralidade das criações

O objetivo do projeto é destacar e valorizar a pluralidade das criações artísticas no território fluminense, considerando as dez regiões do estado. O público inscrito em cada edição recebe certificado de participação emitido pela secretaria.