Encontro de Psicólogos debate saúde mental da população negra na Baixada Fluminense

O 1º Encontro de Psicólogos reuniu uma série de profissionais que debateram a saúde mental da população negra

A Secretaria de Direitos Humanos e Igualdade racial de Belford Roxo realizou o 1º Encontro de Psicólogos da Baixada Fluminense. Com o tema: Saúde Mental da População Negra na Baixada, o órgão preparou um evento repleto de palestras e debates que abordaram temas de grande importância para a população negra da Baixada Fluminense. O evento, realizado no Teatro da Cidade, no bairro Piam, foi aberto ao público.

Com uma programação ampla e repleta de conhecimentos, o evento contou também com a participação do Conselho de Igualdade de Belford Roxo, o Coletivo de Psicólogos da Baixada Fluminense. Uma mesa de debates foi formada por psicólogos e convidados. O evento foi encerrado com uma apresentação cultural.

Inclusão social

O secretário municipal de Igualdade Racial e Direitos Humanos, Rafael de Milan, ressaltou que através da inclusão social e da existência de uma Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, a prefeitura mostra o compromisso com a igualdade e o direito da população mais necessitada de Belford Roxo.

‘A importância de sediar esse encontro é dar uma resposta para a Baixada Fluminense da capacidade que Belford Roxo tem de compreender as desigualdades que existem na nossa região, incluindo o racismo”, completou Rafael.

A psicóloga e palestrante Vanessa Pereira enfatizou a importância de existirem políticas públicas voltadas para a saúde mental da população negra. ‘’Essa ideia surgiu mediante as urgências que temos em falar sobre a saúde mental da população negra. Atualmente precisamos debater e interceder pela população que não é incluída na saúde mental. Esse debate é para trazer sobre as urgências da população negra, para apoiar e fazer acontecer. Estamos aqui para debater a saúde mental como um todo,’’ concluiu Vanessa.