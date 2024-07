Engenheiro Wagner Victer é nomenado para posição estratégica na Petrobras

Wagner Victer assume o cargo de gerente-executivo do campo de

Búzios

Na troca de posições estratégicas na cadeia de comando da Petrobras, a

presidente da estatal, Magda Chambriard, contemplou um dos quadros técnicos

mais qualificados da empresa e profundamente identificado com o debate sobre o

desenvolvimento econômico do Rio de janeiro. O engenheiro Wagner Victer assume

o cargo de gerente-executivo do campo de Búzios, o maior em águas profundas do

mundo.

Ex-secretário de energia do Rio nos governos Anthony e Rosinha Garotinho, Victer

é funcionário de carreira da empresa. Sua indicação foi extremamente bem

recebida pelas classes empresarial e política fluminenses. É eminentemente técnico

mas com capacidade de diálogo com atores políticos.

Wagner Victer foi diretor-geral da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj),

entre 2019 e 2023, na gestão do petista André Ceciliano. Victer retornou à

companhia em maio do ano passado, como assessor da presidência.

Maior campo em águas profundas do mundo

Agora, vai administrar Búzios, o maior campo de petróleo em águas profundas do

mundo, com produção de 560 mil barris de petróleo por dia, o equivalente a 17%

da produção nacional. O plano estratégico para 2024-2028 prevê quase

quadruplicar essa marca, para 2 milhões de barris extraídos diariamente.

Outra missão de Victer será diminuir a reinjeção de gás no campo de Búzios para

alimentar o gasoduto que leva gás até a região de Maricá (RJ), o Rote 3.

Outro novo gerente é o professor do Instituto de Economia da Universidade

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Eduardo Costa Pinto.