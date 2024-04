Entidades da saúde cobram urgência para política de prevenção do Câncer no Brasil

Expectativa é de que haja melhora nas ações para prevenção,

diagnóstico precoce e tratamento

A nova Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC), aprovada no

final de 2023, pode começar a valer este ano.

Com o apoio de especialistas, autoridades e entidades representativas da área, a

expectativa é de que haja aumento significativo nos investimentos de ações para

prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da doença com a implementação da

nova política. Os desafios na área são vários e vão de deficiência no serviço de

saúde com a demora no diagnóstico da doença até às dificuldades de registro de

dados estatísticos com a falta de informatização de prontuários. O tema está sendo

discutido no 3º Fórum Global Especial, promovido pelo Instituto Lado a Lado pela

Vida, em Brasília.

Presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, Marlene Oliveira disse que as ações

de prevenção e, principalmente, de diagnóstico precoce do câncer no Brasil têm que

melhorar. ‘Hoje o que tem acontecido é que o paciente tem chegado com o

diagnóstico tardio, nós estamos perdendo muitas vidas, isso a gente tem que

melhorar. A gente tem que fazer com que o paciente tenha diagnóstico precoce,

melhorar o atendimento em nossas unidades básicas de saúde para poder receber

esse paciente inseri-lo no sistema. Demorar um ano, dois anos, para conseguir ter

um diagnóstico de câncer é muito duro’, afirma.

Estatísticas mais próximas da realidade

Segundo o presidente do Instituto Nacional do Câncer (Inca) Roberto de Almeida Gil, um dos maiores desafios é conseguir produzir estatísticas mais próximas da

realidade para possibilitar de maneira mais assertiva os investimentos na

prevenção, no tratamento e no combate ao câncer. “Quanto mais próximo você tiver

de um dado de realidade, mais chance você tem de estar alocando mais

corretamente os seus recursos e definindo prioridades”, resume.

Os principais objetivos da nova Política Nacional de Prevenção e Controle do

Câncer (PNPCC) são diminuir a incidência dos diversos tipos de câncer, garantir o

acesso adequado ao cuidado integral, contribuir para a melhoria da qualidade de

vida dos usuários diagnosticados com a doença e, reduzir a mortalidade e a

incapacidade causadas pelo câncer.