Entidades reúnem concessionárias e exigem medidas para abastecimento de água no RJ

SEDCON e o PROCON-RJ notificaram a Águas do Rio, Iguá e Rio Mais Saneamento

Representantes da Águas do Rio, Iguá e Rio Mais Saneamento, concessionárias responsáveis pelo abastecimento de águas no estado do Rio, e da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro (AGENERSA) estiveram na sede da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor na tarde de quinta-feira, cinco de dezembro, em uma reunião com a SEDCON e o PROCON-RJ para dar explicações sobre os episódios recentes de falta d’água em diversas regiões do estado e a respeito de cobranças indevidas a consumidores.

A reunião foi motivada por denúncias e reclamações recebidas através do canal Fala Consumidor, da SEDCON, e do canal 151 do PROCON-RJ. O encontro serviu para alinhar estratégias conjuntas a fim de proteger e atender de forma eficiente os consumidores no estado do Rio de Janeiro. Também foi proposta a criação de ações preventivas para que a população não seja pega de surpresa em episódios de falta d’água.

Além dos representantes das concessionárias e da AGENERSA, estiveram na reunião o Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, os Subsecretários da SEDCON Alessandro Carracena, Rogério Pimenta e Renato Gomides, além do presidente do PROCON-RJ, Marcelo Barboza.

Relatório detalhado

Um termo de notificação foi entregue aos representantes das concessionárias para que seja fornecido um “relatório detalhado das reclamações dos consumidores recebidas através dos canais de comunicação referente à suspensão do fornecimento de água no período de 27/11/2024 até 05/12/2024, devendo conter a quantidade de reclamações discriminadas por bairro/município, bem como o tratamento dado a cada uma delas e as providências necessárias à efetiva solução do problema”, conforme consta no texto do documento. A medida é necessária para que a SEDCON e o PROCON-RJ possam embasar as próximas ações para a defesa dos consumidores.