Entre o Céu e a Favela inaugura Salão Escola para mulheres da Providência

Espaço atende mulheres do Morro da Providência e de toda Zona

Portuária

No mês da mulher, a ONG Entre o Céu e a Favela, fundada por Cintia Santana,

inaugura o Salão Escola, um espaço pensado para que mulheres do Morro da

Providência e de toda Zona Portuária se profissionalizem no ramo da beleza e que,

futuramente, possam atender clientes da região e gerar renda.

“Acredito na importância de fortalecer a independência das mulheres e o espírito de

liderança. O machismo nos atravessa diariamente, homens não estão acostumados

com mulheres ditando e direcionando as coisas. Já vivi diversas situações de

machismo ao longo da minha atuação como líder. Posso citar como exemplo,

quando cheguei em alguns espaços com dois homens da diretoria do Instituto e

outros homens presentes acharam que eles eram os líderes e/ou chefes e quando

me apresentaram foi constrangedor. Muitas vezes ia pro lado da piada né, porque

ao mesmo tempo precisava manter o relacionamento com aquele parceiro, mas a

gente vai seguindo e lutando contra quando é possível ou quando passa do limite”,

revela Cíntia.

As profissionais do Salão Escola serão formadas através do projeto Favela no Topo

que oferece qualificação profissional nas áreas de barbearia, crochê, informática,

maquiagem e trança.

“O nosso objetivo é garantir que as mulheres que fazem o curso tenham um espaço

para atender o público e fazer uma espécie de estágio, colocando suas habilidades

em prática, criando clientela e gerando renda para elas e para o projeto para que

possamos capacitar cada vez mais mulheres”, diz Cintia.

Primeira favela do Brasil

A ONG, que atua há 12 anos, no Morro da Providência, primeira favela do Brasil, e

atualmente emprega 50 profissionais, encontrou na qualificação e no incentivo ao

empreendedorismo grandes aliados na construção de novas perspectivas para as

mulheres do território e suas famílias.

Em 2023, o Instituto formou 350 profissionais e esse ano está com inscrições abertas para as novas turmas.