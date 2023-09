Entregador afirma ter sido alvo de ofensas racistas por policial federal em Copacabana

Alexsander (e) disse ter exigido que Thiago subisse, mas negou as

ofensas

Um entregador de aplicativo diz ter sido alvo de ofensas racistas por um policial

federal ao atender a um pedido na noite do último sábado (23), em Copacabana, na

Zona Sul do Rio de Janeiro. Após o bate-boca, dezenas de motoboys fizeram uma

manifestação no local do incidente. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana)

como injúria e ameaça.

Segundo Thiago Santos Silva, de 31 anos, que trabalha para o Zé Delivery, o

cliente Alexsander Canto Mielke, escrivão da Delegacia de Repressão a Crimes

Previdenciários (Deleprev) da Polícia Federal (PF) de 56 anos, exigiu que o

entregador subisse até o apartamento, em um prédio na Rua Belford Roxo — caso

contrário, cancelaria a compra, que ainda não tinha sido paga.

Thiago afirmou que acabou subindo e, na porta de Alexsander, informou que existe

uma normativa do Zé Delivery sobre deixar os pedidos na portaria. Segundo o

entregador, o agente da PF passou a ofendê-lo, chamando-o de “preto safado” e

“ladrão”.

A discussão continuou, e Thiago contou que policial sacou uma pistola da cintura e

disse que “ia explodi-lo ali mesmo”.

O entregador então ligou para o patrão para relatar o incidente, e minutos depois

dezenas de colegas foram para a Rua Belford Roxo em protesto. A PM foi chamada

e levou Thiago e Alexsander para a delegacia, onde prestaram depoimento. Ambos

foram liberados.

Na 12ª DP, Alexsander confirmou ter exigido que Thiago subisse, mas negou as

ofensas racistas. Ele contou também ter sacado a arma porque se sentiu ameaçado

pelo entregador. (Com informações do g1).