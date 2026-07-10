Erro em publicação da Alerj aponta Rodrigo Amorim como líder do governo, mas governador desmente

Desembargador Ricardo Couto afirma que publicação que apresentou Rodrigo Amorim como líder do Governo foi um equívoco

Um equívoco no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) indicou o deputado Rodrigo Amorim (PL) como líder do governo. A informação foi prontamente contestada pelo governador interino, o desembargador Ricardo Couto, que se declarou surpreso e anunciou que enviará um ofício ao Parlamento fluminense para corrigir o registro administrativo.

Couto reforçou que sua gestão não possui e não pretende ter um líder na Alerj, função que antes era exercida por Jair Bittencourt (PL).

Presidente do Tribunal de Justiça (TJRJ), Couto assumiu o Palácio Guanabara após a renúncia de Cláudio Castro (PL) — que deixou o posto para tentar o Senado e acabou ficando inelegível pelo TSE.

Gestão interina e técnica

Por comandar uma gestão interina e técnica, sem filiação partidária, o magistrado defende a neutralidade institucional e explicou que a figura de um líder político seria incompatível com esse modelo.

Em vez disso, a interlocução com o Legislativo para o envio e debate de projetos tem sido feita diretamente com o presidente da Alerj, Douglas Ruas (PL).