Escola de Treinamento promove mentoria social de empreendedorismo

A Escola de Treinamento realiza no dia seis de maio, das 9h às 11h, a mentoria on-line: “Empreender é realizar seu sonho e independência financeira”. O objetivo do evento, direcionado para a população da Baixada Fluminense, é tornar acessível, através de capacitação prática, objetiva e rápida, conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, mostrando que todos podem realizar o sonho de ser dono do próprio negócio. Para participar, o interessado deve preencher o formulário no site www.escoladetreinamento.com.br e postar uma foto nas redes sociais, marcando a Escola de Treinamento, doando dois quilos de alimentos não perecíveis a uma instituição social de qualquer natureza na região onde mora.

O conteúdo do encontro aborda marketing e vendas – o processo de criação da imagem da empresa e o relacionamento com os clientes -; RH e desenvolvimento pessoal – acompanhar a constante evolução tecnológica através de permanente capacitação -; finanças, custos e logística – análise permanente dos principais índices financeiros, custos e o fluxo logístico -; e habilidades comportamentais – a importância da imagem profissional e pessoal do empreendedor e o seu relacionamento intrapessoal e interpessoal -.

A mentoria será ministrada pelos professores universitários Ricardo Machado e Manuel Barreiros. Segundo o professor Ricardo Machado, os temas são fundamentais para quem pensa em empreender e serão abordados de forma prática. O palestrante Manuel Barreiros lembra que atualmente o mercado de trabalho está extremamente restritivo com alta taxa de desemprego. “Esse fator torna o empreendedorismo uma alternativa de com reduzidos recursos e se capacitando, qualquer pessoa pode se inserir no mercado com sucesso”, destaca Barreiros.